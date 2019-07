Holzstadel in Brand, zehn Feuerwehren im Einsatz

Brandalarm! In Bad Ischl (Bez. Gmunden) ging Dienstag in den frühen Morgenstunden der Dachstuhl eines Holzstadels in Flammen auf. Zum Brandzeitpunkt befand sich auch der 44-jährige Mieter im Holzstadel, welcher sich direkt neben einem Wohnhaus befindet.

Den Brand löste vermutlich eine Zigarette aus. Deren Glut hatte die Abdeckplane eines Motorrads entzündet. Das Feuer ging rasch auf den Dachstuhl des Stadels über. Der Mann versuchte noch selbst den Brand zu löschen, allerdings ohne Erfolg.

Nachbarn unternahmen entscheidenden Löschversuch

Während die Nachbarn per Notruf die Feuerwehr riefen und mit dem Wasserschlauch anrückten, weckte der 44-Jährige seine Freundin und brachte sie aus der Wohnung.

Der Holzstadel brannte völlig ab. Durch die Löschversuche der Nachbarn konnte ein Übergreifen der Flammen auf das Haus verhindert werden. Personen wurden nicht verletzt.

Zehn Feuerwehren mit 26 Fahrzeugen und insgesamt 200 Mann standen im Einsatz.

