Hooligans stürmten Zug: Jetzt äußert sich der Klub

"Wir verurteilen die Vorfälle am Bahnhof in Ennsdorf (NÖ) aufs Schärfste. Eine solch abscheuliche Tat ist nicht mit dem Leitbild des FC Blau-Weiß Linz vereinbar", heißt es in einer offiziellen Stellungnahme des Vereins.

Wie berichtet, lauerten Hooligans am Bahnhof in Ennsdorf (NÖ) der Zug-Garnitur mit der rivalisierenden Fangruppe auf. Ersten Berichten zufolge hämmerten die Rowdys an die Scheiben, warfen sogar eine Rauchbombe in den Zug.

Rund 40 gewaltbreite Steyrer Anhänger, die schon zuvor von der Polizei von der Gugl zum Linzer Bahnhof eskortiert wurden, sollen daraufhin auf den Bahnsteig gestürmt sein. Manche Fahrgäste, die als Vorwärts-Fans erkennbar waren, sollen vereinzelt sogar aus dem Zug gezerrt worden sein.

Im Netz berichtete ein User davon, durch das Fenster Menschen mit blutigen Köpfen gesehen zu haben. Als die Polizeistreifen aus Enns (Bez. Linz-Land) eintrafen, waren die Angreifer aber längst verschwunden.

Ob es sich bei den rund 30 vermummten Angreifern tatsächlich um Linzer handelt, muss nun von der Polizei ermittelt werden. Fest steht nur: Im Vorfeld des OÖ-Derby haben sich bereits Ultras aus Regensburg, die eine Fanfreundschaft mit Blau Weiß pflegen, angekündigt. Die Steyrer sollen Unterstützung von "Fans" aus Offenbach erhalten haben.

Bei Blau Weiß ist man sich indes sicher, dass es sich bei den Angreifern "nicht um Personen aus Linz handelt." Mit Aufnahmen aus Videokameras sowie Zeugenaussagen versucht die Polizei die Gewalttäter auszuforschen.

(mip)