Ihre Führungen gehen auch durch den Magen

Wer kennt es nicht? Man ist ein einer fremden Stadt und spätestens, wenn der Magen knurrt hat man ein Problem. Wohin geht man essen? Mangels Erfahrungen fällt die Entscheidung meist schwer.

Genau dieses Problem löst in Linz die Fremdenführerin Sonja Kimeswenger (46). "Ich weiß aus vielen Gesprächen, dass sich Touristen schwer tun, ein Lokal zu finden. Diese Entscheidung nehme ich ihnen nun ab", sagt sie im Gespräch mit "Heute".

Dreigängiges Menü in drei Lokalen



Und das geht so: Kimeswenger bietet in Linz Führungen an, in deren Rahmen es auch eine dreigängiges Menü gibt, in jeweils drei verschiedenen Lokalen.

"Das wechselt immer wieder", verrät sie. Im Angebot hat sie eine "Häppchentour", bei der es Kleinigkeiten gibt (39 Euro pro Person inkl. Essen). Etwas mehr zu Essen gibt es bei einer klassischen Tour (79 Euro) und einer, bei der in der gehobenen Gastronomie gespeist wird (129 Euro).

"Die Touren dauern drei bis vier Stunden und sind sehr kurzweilig gestaltet", verspricht Kimeswenger. Denn neben der Kulinarik ist auch der Humor sehr wichtig.

Viele Wirte wollen Touren nicht



Das Lachen vergeht der Spätberufenen – sie ist erst seit 2017 Stadtführerin – ohnedies selten. Und das ist auch gut so, denn einige Lokalbetreiber machen ihr es nicht leicht. "Manche wollen erst gar nicht mit mir reden, andere haben nach einem Mal genug", sagt Kimeswenger. Dennoch findet sie immer wieder Lokale und Restaurants, die mitmachen.

Infos zu den Touren gibt's spätestens ab Mai auf der neuen Homepage

guide-and-more.com oder jetzt schon auf Facebook.

