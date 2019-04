Weniger Anmeldungen für Linzer Medizin-Studium

1.316 junge Menschen wollen demnächst in Linz, an der Medizinischen Fakultät der JKU Linz, studieren. Sie haben sich für die Aufnahmeprüfung im Linzer Design Center angemeldet. Der Studien-Zulassungstest findet für alle Medizin-Studien (Wien, Graz und Innsbruck) in Österreich am 5. Juli statt.

Im Vorjahr waren es noch 1.694 Personen, die sich in Linz für den Aufnahmetest angemeldet haben. Davon waren 697 Männer und 997 Frauen. Die Anmelde-Zahlen sind heuer bei beiden Geschlechtern rückläufig: liegen bei 503 Männern und 813 Frauen

Heißt: 378 Personen weniger haben sich im Vergleich zum vergangenen Jahr für den bevorstehenden Medizin-Aufnahmetest angemeldet.

16.443 Anmeldungen in ganz Österreich

Wieviele von den angemeldeten Personen tatsächlich zum Test antreten wird sich zeigen.

Dass die Anmelde-Zahlen abgenommen haben, könnte daran liegen, dass man in den Vorjahren von 120 auf 180 Studienplätze aufgestockt hatte.

Da schien die Chance auf einen Studienplatz für viele vermutlich noch hoch. Die Studienplätze sind jetzt konstant. 180 Studienanfänger haben die Möglichkeit in Linz zum Mediziner ausgebildet zu werden.

Insgesamt haben sich 16.443 für die Aufnahmeverfahren an den Medizinischen Unis in Österreich angemeldet. 2018 waren es 15.880 angemeldete Bewerber. Die Anmeldefrist endete mit Ende März.

Die Bilder des Tages

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(cru)