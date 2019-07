In 5 Stunden 12 Anzeigen für Lenker ohne Schein

12 Anzeigen kassierte ein 21-Jähriger aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung innerhalb von weniger als fünf Stunden. Zwei mal zog ihn die Polizei am Montag dabei quasi aus dem Straßenverkehr. Aber alles von Beginn an.

Das erste mal erwischt wurde der Bursch kurz vor 18 Uhr. Er fiel den Beamten auf, weil er mit seinem Pkw bei einem Supermarkt-Parkplatz in Ottensheim gegen die Fahrtrichtung fuhr und beim Ausfahren einen Lenker behinderte. Der andere Verkehrsteilnehmer musste stark abbremsen um nicht mit ihm zusammenzufahren.

Der 21-Jährige wurde von der Polizei angehalten. Bei der Fahrzeugkontrolle flog der Bursch dann auf: Er hatte keinen Führerschein. Außerdem wurde festgestellt, dass das Pickerl abgelaufen war.

Taferl von Freundin montiert

Und noch etwas stimmte nicht: Das Kennzeichen war nicht auf das Auto zugelassen. Das hatte der junge Verkehrssünder nämlich einfach vom Wagen seiner Freundin abmontiert und auf das eben kontrollierte Auto angebracht. Ihm wurde die Weiterhin untersagt und das Kennzeichen abgenommen.

Fast fünf Stunden später dann das zweite unliebsame Zusammentreffen mit der Polizei. Diesmal trafen die Beamten den 21-Jährigen an der B127 in Puchenau an. Wieder fuhr er mit falschem Kennzeichen (auch dieses soll auf seine Freundin zugelassen sein) aber dem selben Auto, mit dem er zuvor schon erwischt wurde.

Auch diesmal wurden ihm die Taferl abgenommen und das Weiterfahren untersagt.

In Summe hagelte es für den 21-Jährigen 12 Anzeigen. Übrigens auch für seine Freundin. Sie kam an diesem Tag mit vier Anzeigen davon.

(cru)