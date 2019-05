Es wird grün 16. Mai 2019 15:02; Akt: 16.05.2019 15:13 Print

In Linz blühen bald noch mehr Fassaden auf

Von der grauen Stahlstadt zur grünen Vorzeigestadt. Das könnte in Linz bald Realität sein. Denn man will in der Stadt nun Fassaden begrünen.