In Linz wird schon ab August mehr kontrolliert

Ein wildgewordener Pitbull hat Lukas W. (12) aus Ottensheim (Bez. Urfahr-Umgebung) schlimm zugerichtet. Er erlitt Bisswunden am ganzen Körper, schwere Verletzungen am Hals.

Zeitweise lag der Bub aus Oberösterreich auf der Intensivstation im künstlichen Tiefschlaf (wir berichteten). Mittlerweile konnte er zwar von den Ärzten aufgeweckt werden, doch: Der Angriff ist nach wie vor eine große psychische Belastung für ihn.

"Hat immer noch große Schmerzen"

"Er weint sehr viel", sagte seine Mutter Anita W. (45) im Gespräch mit "Heute". Und: "Er hat immer noch große Schmerzen, vor allem beim Sprechen."

Pitbull "Tyson" wird in den kommenden Tagen eingeschläfert werden. Einer entsprechenden Forderung des Ottensheimer Bürgermeisters Franz Füreder (ÖVP) stimmte der Hundehalter (21) aus Feldkirchen/Donau zu.

Strengere Kontrollen

Reagiert hat auch das Land OÖ auf den Kampfhund-Angriff. Man werde das Hundehalte-Gesetz verschärfen", kündigte gestern, Dienstag, Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) an. Im Detail: "Der Zugang zu bestimmten Rassen soll in Form eines Hundeführerscheins erschwert, Strafen deutlich erhöht werden – Leinen- bzw. Maulkorbpflicht muss stärker kontrolliert und exekutiert werden."

Info-Kampagne und Schwerpunktaktion in Linz

Die Stadt Linz kündigte daraufhin an, bereits im August mit einer Schwerpunktaktion starten zu wollen.

„Das Sicherheitsressort der Stadt Linz wird eine Info-Kampagne zum Thema Leinen-, Beißkorb- und Meldepflicht für Hunde starten. Damit die Linzer Hundehalter genau erfahren oder auch wieder daran erinnert werden können, welche Pflichten sie haben. Nach der Info-Kampagne werden im gesamten Stadtgebiet Schwerpunktkontrollen durchgeführt werden. Fälle, wie jener kürzlich geschehene in Ottensheim, sollen damit in Linz bestmöglich verhindert werden", so der zuständige Stadtrat Michael Raml (FPÖ).

Mehr News aus Oberösterreich auf Facebook

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(ab)