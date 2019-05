OÖ: Dämpfer für Jagd mit Schalldämpfer

Nach der Einigung über die neue Waffengesetznovelle dürfen auch (Hobby-)Jäger in Österreich seit dem heurigen Jahr Schalldämpfer bei der Jagd benutzen sowie eine Faustfeuerwaffe für das sichere Nachsuchen führen.

Jedoch nicht in Oberösterreich: Hier setzte es für die 19.300 registrierten Jäger diesbezüglich einen gehörigen Dämpfer. Denn das OÖ-Jagdgesetz ist noch nicht an das neue Waffengesetz angepasst worden.

Dabei hatte der OÖ. Landesjagdverband seit Jänner immer wieder bei Landesrat Max Hiegelsberger (ÖVP), der auch für die Jagd in der Landesregierung zuständig ist, darauf hingewiesen, das Gesetz zu adaptieren.

Initiativantrag erst im letzten Abdruck eingebracht



Hiegelsberger hielt offenbar nichts von einem Schnellschuss. Denn geschehen ist bislang nichts. Dabei gibt ein Insider zu bedenken: "Hätten sich die Verantwortlichen gleich darum gekümmert, dürften die OÖ-Jäger schon jetzt die Schalldämpfer verwenden."

Sprichwörtlich im letzten Abdruck wurde nun ein Initiativantrag zur Änderung des Oö. Jagdgesetzes eingebracht. Vorbehaltlich des Beschlusses des OÖ-Landtages am 23. Mai wird mit Kundmachung der Novelle der Verwendung des Schalldämpfers nichts mehr im Wege stehen.

"Wir sind guter Dinge, dass wir mit Ende Mai auch in Oberösterreich endlich die Schalldämpfer bei der Jagd verwenden dürfen. In Ländern wie Großbritannien oder in Skandinavien funktioniert es schon längere Zeit sehr gut", weiß Christopher Böck, Geschäftsführer des OÖ Landesjagdverbands.

Der künftige Gebrauch von Schalldämpfern bei der Jagd soll möglichen gesundheitlichen Gehörschäden von Jägern und Jagdhunden vorbeugen und sorge für mehr Sicherheit im Jagdbetrieb.

Die Bilder des Tages

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(mip)