Jedes dritte Schulkind hat Probleme beim Schreiben

Ein Drittel der Volksschulkinder (exakt 37 Prozent) hat Probleme damit, eine gut lesbare, flüssige Handschrift zu entwickeln.

Stefanie Hinterberger gibt Tipps, wie Ihr Kind leichter Schreiben lernt.

Das zeigt eine aktuelle Umfrage vom deutschen "Verband Bildung und Erziehung (VBE)" und dem Schreibmotorik Institut (SMI) unter 2.000 deutschen Lehrkräften.

Aber was können Eltern und die Kinder tun? Wir haben Stefanie Hinterberger, Leiterin des Instituts lernstark aus Wels, dazu befragt. Sie ist Volksschullehrerin und Expertin beim Thema "Handschrift".

1 Schreiben lernen mit richtig viel Schwung!

"Es sollte anfangs nicht vorrangig auf die genaue Form ankommen. Statt zu Beginn nur langsam Buchstaben nachzumalen, müssen Kinder zuerst die Schreibbewegungen trainieren. Auch der Druck mit dem Stift, das Schreibtempo und der Rhythmus sind grundlegend für eine automatisierte Handschrift. Deren reibungsloses Zusammenspiel zeichnet eine ausgereifte Schreibmotorik aus".

2 Schreiben lernen ohne Druck

"Schreiben lernen ist aufregend. Häufig wird der Stift so fest gehalten, dass die Schreibhand schnell ermüdet oder wehtut. Durch spielerische Übungen, wie das zeichnen von Gebirgen, wird das Dosieren von Druck mit ganz geringem Aufwand und viel Spaß trainiert und veranschaulicht".

3 Tipps zu Stifthaltung, Sitzhaltung und Blattlage



"Wenn Kinder schreiben, zeigt sich oft folgendes Bild: Die Augen sind eng zusammengekniffen, die Beine verknotet, und die Nase schwebt nur einige Zentimeter über dem Papier.

Für eine entspannte Sitzposition sorgen die richtige Tisch- und Stuhlhöhe. Die Füße sollen den Boden vollständig berühren, der Rücken aufrecht und die Unterarme locker auf der Tischplatte liegen. Knie und Ellbogen sollten jeweils etwa einen 90-Grad-Winkel bilden."

4 Kleine Anpassung, große Wirkung: die richtige Blattlage



"Bei der Blattlage sollte auf die unterschiedlichen Bedürfnisse von Rechts- und Linkshändern eingegangen werden. Bei Rechtshändern empfiehlt es sich, das Blatt etwa 30 Grad gegen den Uhrzeigersinn zu drehen, bei Linkshändern bis zu 45 Grad im Uhrzeigersinn. Mit diesem kleinen Trick wird das eben Geschriebene nicht mehr von der eigenen Schreibhand verdeckt und verwischt".

5 Die richtige Stifthaltung

"Es es wichtig, möglichst von Anfang an auf geeignete Stifte zu achten: Um einen Dreifingergriff zu fördern, eignen sich etwas dickere, dreikantige Stifte, die Orientierung und zusätzlichen Halt durch Griffmulden bieten. Denn ideal ist es, wenn der Stift locker auf dem Mittelfinger liegt und von unten und oben mit Daumen und Zeigefinger gehalten wird. So können Daumen und Zeigefinger den Stift durch eine Kombination aus Handgelenks- und Fingerbewegungen leicht in alle Richtungen bewegen, während der Mittelfinger das Gewicht des Stifts trägt."



Digitale Helfer

Derzeit findet in Linz die didacta DIGITAL statt. Die Messe beschäftigt sich mit dem Thema Digitalisierung im Bildungsbereich. Auch der Lernstift EduPen von STABILO wird dort vorgestellt.

Der Stift misst digital, in welchem Bereich des Schreibprozesses das Kind noch arbeiten muss.

„Ein Kind kann sich auch nicht auf die Rechtschreibung konzentrieren, wenn es motorische Defizite hat. Diese gilt es frühzeitig zu erkennen und mit spielerischen Methoden entgegenzuwirken. Hier sind die digitalen Helfer quasi aufgelegt. Mit dem STABILO EduPen ist eine einfache und schnelle Einstufung der Schreibkompetenz von Schülern möglich", so Stefanie Hinterberger.

