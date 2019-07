Jetzt hat Karin (41) ihren Verlobungsring zurück

Beim Baden entdeckte die neunjährige Klara in einem der Feldkirchner Badeseen (Bez. Urfahr-Umgebung) einen Ring (wir berichteten).

Darauf eingraviert war der Name Markus sowie das Datum 17.10.2001.

Und nur wenige Tage danach ist mit Karin Altenhofer (41) aus Hartkirchen (Bez. Eferding) auch die Besitzerin des Rings gefunden. Dabei wusste die dreifache Mutter nicht einmal, dass ihr Verlobungsring verschwunden war.

Sie hatte das besondere Schmuckstück nämlich vor einer Woche ihrer Tochter (21) geborgt. "Ich wusste nicht, dass er weg war. Umso überraschter war ich, als ich von der Suchaktion auf Facebook gelesen habe. Zunächst konnte ich es gar nicht glauben", verrät die 41-Jährige im "Heute"-Gespräch.

Tochter (21) hatte Ring der Mama verloren



Die Tochter hatte den Ring verloren, wusste aber nicht mehr wo genau. "Sie traute sich zunächst nicht, mir den Verlust zu beichten. Ich habe sie angerufen und dann hat sie mir erzählt, was passiert war", ist die dreifache Mutter aber nicht sauer.

Sie ist einfach nur glücklich, eines ihrer wohl wertvollsten Schmuckstücke wieder zu haben. Mittwochabend wurde dem seit 2010 verheirateten Ehepaar der Ring von der Finderin zurück gegeben.

Und am See konnte Markus seiner Karin dann den Verlobungsring wieder anstecken. Übrigens: Das eingravierte Datum steht für den ersten Kuss der beiden. "An dem Tag sind wir zusammen gekommen", so die immer noch verliebte Karin.

