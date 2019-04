Jubel bei der SPÖ nach rotem Sieg bei AK-Wahl

Am Dienstagabend war noch von einem "leichten" Plus für die roten Gewerkschafter die Rede. Am Ende waren es dann doch satte Zugewinne. Plus 5,52 Prozent! Damit kam die Fraktion sozialdemokratischer Gewerkschafter auf 71,02 Prozent.

FSG-Spitzenkandidat Johann Kalliauer bezeichnete in einer ersten Reaktion am Dienstagabend das Ergebnis als „historisch“. Für den FSG-Landesvorsitzenden Andreas Stangl war Kalliauer das Zugpferd für den Erfolg.

SP-Managerin Bettina Stadlbauer postete in der Nacht ein Live-Video von der Siegesfeier:

Auch SP-Nationalratsabgeordnete Sabine Schatz jubelte: "Sensationell!"

Die Fraktion christlicher Gewerkschafter (ÖAAB-FCG) kommt auf 13,4 Prozent. Das ist ein Minus von 3,69 Prozentpunkten. Die freiheitlichen Arbeitnehmer erhalten 10,2 Prozent, das ist ein leichtes Plus von 0,16 Prozentpunkten.

Die grünen und unabhängigen Gewerkschafterinnen verloren Stimmen, kamen auf 4,21 Prozent. Ein Minus von 1,12 Prozentpunkten. Der gewerkschaftliche Linksblock legte leicht zu und schaffte 1,16 Prozent.

Im Vorfeld zur Wahl hatte es einige Scharmützel gegeben. Kalliauer ist ja amtierender Präsident der Arbeiterkammer und war gleichzeitig Spitzenkandidat der FSG. Weil Plakate aufgestellt wurden, auf denen Kalliauer dafür wirbt, wählen zu gehen, gab es heftige Kritik der ÖVP. Das sei Werbung für den FSG-Spitzenkandidaten gewesen. Stadlbauer dazu auf Facebook in der Nacht auf Mittwoch: "ÖVP-Schmuddelkampagnen nutzen nichts".

Die Bilder des Tages

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(rep)