KV-Ball, Kosmetik und jede Menge Kabarett

Das sind die Veranstaltungstipps für kommendes Wochenende: Am Freitag, 25. Jänner, um 20 Uhr tritt das Satire-Duo Stermann & Grissemann mit dem Programm Gags, Gags, Gags! im Stadttheater (Kaiser-Josef-Platz 50) in Wels auf. Tickets auf heute.at/tickets.

Zudem gastiert Kabarettist Alex Kristan am Freitag, um 20 Uhr im Centro (Akademiestraße 10) in Rohrbach. Tickets und Details auf alexkristan.at.

Pubertäre Phasen und Zirkusfreuden

Am Samstag, 26. Jänner, um 19.30 Uhr beginnt der Ball des Kaufmännischen Verein und der WKO Oberösterreich unter dem Motto Cirque du Palais im Kaufmännischen Verein Linz. Tickets auf reglist24.com.

Die Country-Band Höfler Mittermayr & Band präsentieren ihre Songs am Samstag, um 20 Uhr im Posthof in Linz. Mehr auf posthof.at. Tickets auf heute.at/tickets.

Ein kleiner Einblick:

Im Sparkassen-Stadtsaal (Kirchenplatz 13) in Ried im Innkreis zeigt Comedian Edi Jäger sein Gastspiel Pubertät am Samstag, um 20 Uhr. Tickets auf heute.at/tickets.

Zum Reinschauen:

Am Sonntag, 27. Jänner, um 11 Uhr findet die Sonntagsmartinee Paradise Lost im Brucknerhaus in Linz statt. Mehr auf brucknerhaus.at. Tickets auf heute.at/tickets.

Darüber hinaus beginnt am Sonntag, um 10.30 Uhr die Beauty & Style Messe in der Stadthalle (Bez. Linz-Land, Hafner-Straße 2) in Enns. Mehr auf beauty-messe.com.

So war's letztes Jahr:

