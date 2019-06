Kasperl, Kabarett und kalifornischer Hardcore

Das ist los am Freitag:

Rock, Pop, Jazz and more gibt's heute, Freitag, von 16 bis 22 Uhr am Linzer OK-Platz beim "City Open Air" der Musikschule der Stadt Linz. Der Eintritt ist frei. Infos gibt's hier.

Im neu sanierten Theater in Bad Hall feiert die Operette "Die Fledermaus" Premiere (ab 19.30 Uhr) unter der Regie von Publikumsliebling Gerald Pichowetz, der auch den "Frosch" mimt.

Weitere Termine und Karten-Info hier.

Hier ein Video dazu:

Linz rappt! Ab 21.30 Uhr in der KAPU lassen unter dem Motto "ALL FEM HIP HOP" die Wortakrobatinnen Misses U, Bella Diablo und Gal Code mit coolen Beats und Sounds aufhorchen. Infos hier.

Christoph Fritz – Das jüngste Gesicht der österreichischen Kabarettszene gewährt mit seinem trockenen Humor und seinen hintergründigen Pointen Einblicke in seine Gedankenwelt. 20 Uhr im Posthof. Alle Infos dazu hier.

Hier ein Video dazu:

Das ist los am Samstag:

Beim Scouting Day, bei jedem Wetter, in Vöcklabruck (am OKH-Gelände) können alle von 6 bis 20 Jahren beim Geländespiel (15 bis 18 Uhr) der PfadfinderInnen mitmachen. Riesenwuzzler, Survival Workshop, Upcycling und mehr erwarten die Teilnehmer. Ab 18 Uhr gibt's Live Musik. Auch Nichtpfadfinder sind herzlich eingeladen!

Oberösterreichische Stiftskonzerte im Marmorsaal des Stifts St. Florian heute, Samstag, ab 19 Uhr, und morgen, Sonntag ab 11 Uhr. Es spielt jeweils das Bruckner Orchester Linz unter dem venezolanischen Dirigenten Domingo Hindoyan. Mehr Infos hier.

U20 Slamsters Linz: Poetry Slam – performativer Reime-Wettstreit – ab 19.30 Uhr im Linzer Theater Phönix! Infos und Anmeldung zum Teilnehmen gibt's hier.

Der vielseitige französische Künstler und Rapper Maitre Gims performt ab 20 Uhr live in der Lösehalle der Linzer Tabakfabrik. Es gibt ein HipHop- und RnB-Rahmenprogramm mit verschiedenen DJs, Infos gibt's hier.

Wie sich das anhört? Hier ein Video:

Wir feiern 50 Jahre Mondlandung – mit den Science Busters samt Special Guest Franz Viehböck, die unter anderem der Frage nachgehen werden: Wie super ist der Supermond? Wissenskabarett um 20 Uhr im Linzer Posthof. Alle Infos hier.

Und hier noch ein Video dazu:

Das ist los am Sonntag:

Für die Kleinsten: Kasperl, Seppi und der Drache Basti wollen Schmetterlinge beobachten, doch der griesgrämige Zauberer Spekulato hat es auf die Jause der drei Freunde abgesehen … Kasperltheater um 15 Uhr im Linzer Kuddelmuddel. Die Infos dazu: hier.

Im Linzer Brucknerhaus spielen Studierende der Anton-Bruckner-Privatuniversität zur Erinnerung an die bedeutende russische Komponistin Galina Ustwolskaja zum 100. Geburtstag ein Konzert. 17 Uhr, Foyer Mittlerer Saal, Brucknerhaus. Infos hier.

Zum Wochenausklang ein bisserl headbangen? Am besten beim Live-Auftritt der kalifornischen Hardcore-Metal-Punk-Band "Death by Stereo" ab 19 Uhr in der Stadtwerkstatt. Infos hier.

Hier ein Video dazu:





