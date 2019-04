Kinder-Attrappe soll Autofahrer "erziehen"

Zwei kleine Mädchen wurde in den vergangenen Wochen bei Unfällen mit Autofahrer schwerst verletzt ("Heute" berichtete). Viel wurde anschließend diskutiert. In Bad Hall und Pfarrkirchen (Bez. Steyr-Land) ging man schon einen Schritt.

An der Ranwallnerstraße an der Gemeindegrenze zwischen Bad Hall und Pfarrkirchen wurde in den letzten Tagen eine Attrappe aufgestellt. Die lebensgroße Puppe steht mit einem Kinderfahrrad an der Straße. Sie soll dazu führen, dass Autofahrer künftig dort aufmerksamer und langsamer fahren.

Damit kein Gewöhnungseffekt eintritt, wird die Attrappe allerdings regelmäßig an anderen Stellen aufgestellt.

(gs)