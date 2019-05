Um 15.35 Uhr war es fix: Die Koalition zwischen ÖVP und FPÖ in OÖ bleibt vorerst. Gespräche dazu soll es am Mittwoch geben. Zuvor war LR Podgorschek zurückgetreten.

Koalition in OÖ bleibt trotz FPÖ-Ibiza-Skandal

LH Thomas Stelzer am Montag in Linz. Die ÖVP will vorerst mit der FPÖ weitermachen. (Bild: heute.at)