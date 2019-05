Konzert von Kraftwerk nach Wien verlegt

Es hätte eines der Konzert-Highlights in Linz werden sollen. Die deutschen Elektro-Pop-Pioniere ("Das Model") sollten am 24. Juni im Linzer Donaupark eines ihrer eindrucksvollen Konzerte spielen – in 3D.

Nun aber der Schock: Wie der Veranstalter mitteilte, muss das Konzert von Linz nach Wien verlegt werden. In einer E-Mail heißt es:

"Aufgrund von logistischen Problemen muss die 3D-Kraftwerk-Show am 24. Juni vom Donaupark in Linz in die Wiener Open Air Arena verlegt werden."

Wichtig: Bereits gekaufte Tickets behalten auch für Wien ihre Gültigkeit. Wer die Tickets allerdings zurückgeben möchte, hat die Möglichkeit diese bis zum 1. Juni bei der jeweiligen

Vorverkaufsstelle (wo die Tickets gekauft wurden) zu retournieren.

