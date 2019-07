Darum sorgt dieses Foto eines WCs für Aufregung

In der ORF-Show "9 Plätze – 9 Schätze" wurde der Schiederweiher in Hinterstoder im Vorjahr zum schönsten Ort Österreichs gewählt. Kein Wunder: Der idyllische See vor dem Bergpanorama könnte malerischer nicht sein.

Der Schiederweiher mit dem spektakulären Ausblick auf den Großen Priel (2.515 m) und die Spitzmauer (2.446 m) ist ein Besuchermagnet. (Bild: picturedesk.com) Der Schiederweiher mit dem spektakulären Ausblick auf den Großen Priel (2.515 m) und die Spitzmauer (2.446 m) ist ein Besuchermagnet. (Bild: picturedesk.com)

Folge der großen Ehre: Ein wahrer Besucheransturm. Darauf hat der Skiweltcuport Hinterstoder reagiert. Und hat den Parkplatz, von dem aus man zum Schiederweiher wandert, modernisiert.

Auch eine neue Toilettenanlage wurde aufgestellt. Allerdings hatte man dabei zumindest zu Beginn auf etwas vergessen.

Zwar gibt es eine eigene Behinderten-Toilette. Die war aber bis vor kurzem nur über eine Treppe zu erreichen.

"Ein Schildbürgerstreich", ärgerte sich ein Wanderer. Fotos vom vergangenen Samstag zeigen die Stufen zum WC.



Das sagt die Gemeinde dazu

Was steckt dahinter? Die rasche Erklärung der Gemeinde Hinterstoder auf Anfrage von "Heute.at": "Da die Container erst vor wenigen Wochen geliefert wurden, besteht dort derzeit noch überall Baustelle".

Mittlerweile sei die Rampe aber schon gebaut worden. Das zeigen auch aktuelle Fotos der Gemeinde, die uns am Montag geschickt wurden.

Die Gemeinde betont: "Es tut uns natürlich sehr leid, wenn zwischenzeitlich aufgrund der laufenden Baumaßnahmen vorübergehende Hindernisse vorgekommen sein sollten."

Die derzeit nur geschotterte Rampe soll übrigens auch noch betoniert werden.

