LASK-Kicker gingen auf "Shopping-Mission"

Nach einem harten, zweistündigen Training kommen Trauner mit Ehefrau Judith (25) und Klauss mit Lebensgefährtin Bruna Tedesco (22) gut gelaunt zur Shoppingtour mit „Heute“ ins Linzer Passage. „Leider haben wir derzeit nicht allzu viel Zeit zum Shoppen. Aber wenn, dann soll Gernot schon dabei sein. Ich will ja seine Meinung hören“, scherzt Judith Trauner, Mutter von Zwillingsmädchen (15 Monate alt).

Umfrage Wie oft geht ihr shoppen? Ich liebe es shoppen zu gehen.

Ich gehe nur, wenn ich merke, dass mir meine Kleidung nicht mehr passt.

Ich bestelle alles im Internet.

Um den richtigen Durchblick zu haben, startet das Quartett die Shopping-Tour bei Optik-Style im Erdgeschoss. Verkäuferin Maria Snegireva (36) hat schnell die passenden Modelle gefunden. Der vollbärtige Klauss grinst mit einer Sonnenbrille von Carrera in die Kamera. „Er hat ein echtes Brillengesicht“, scherzt seine Freundin.

Trauners Sonnenbrille trägt auch Bayern-Star David Alaba



Für Trauner wird’s etwas exquisiter. Er testet ein schwarzes, kantiges Modell der Marke Cazal für 425 Euro. Modelle dieser Marke trägt übrigens auch Bayern-Star David Alaba.

Um keine Zeit zu verlieren geht's den Kickern gleich danach an die Wäsche. Im Showroom im ersten Stock wird das Quartett freudig empfangen. „Bei uns gehen öfter LASK-Kicker shoppen“, weiß Verkäuferin Petra Heuer (47). In wenigen Minuten sind die passenden Outfits zusammengestellt, verschwinden Trauner und Co. in den Umkleidekabinen.

Für viele ungewohnt, kommt der beinharte Verteidiger Trauner im Blumen-Shirt mit blauen Jeans und Weste aus der Kabine. „Selber hätte ich es mir wohl nicht so ausgesucht. Aber ich muss sagen, dass es mir echt gut gefällt“, so Trauner. Auch seine Frau ist vom neuen Look angetan. Das gesamte Outfit gibt es für 450 Euro.

Sein Kollege präsentiert sich lässig im italienischen Look. Dabei sticht vor allem das bunte Shirt von „Tigha“ hervor.

In der neuen Mode macht das Quartett eine gute Figur



Auch bei Trauners Ehefrau setzt die Verkäuferin auf viel Farbe. Die 25-Jährige zeigt sich im grünen Rock, kombiniert mit einem weiß-roten T-Shirt. „Ich greife in der Regel nicht zu so vielen Farbtönen. Aber das wird sich nun ändern“, lacht die Spielerfrau.

Witzige Socken statt Stutzen



Um etwas durchzuschnaufen, „stürmt“ das Shopping-Quartett im Anschluss zu Tom + Mike. Tragen Trauner und Co. sonst schwarz-weiße Stutzen, probieren sie dort witzige Socken. Natürlich darf beim gelben Modell von Klauss ein Fußball als Motiv nicht fehlen. „Die sind wirklich witzig. Ich könnte mir vorstellen, diese auch privat zu tragen“, so der Stürmer.

Die Trauners haben indes schon passende Modelle für ihre beiden Zwillingsmädchen gefunden.

Auch ein Besuch bei Hervis darf bei den Sportlern natürlich nicht fehlen. Die Laufbahn im Geschäft wird gleich zum Test der neuesten Laufschuhe angewendet. Auch die neuesten Sportjacken stehen Trauner und Klauss perfekt.

Bevor noch die technischen Highlights genauer unter die Lupe genommen werden, gibt es für alle Shopping-Beteiligten noch je eine Flasche Wasser zur Stärkung. Diese ist auch bitter nötig...

Joao Klauss testet die witzigsten Kopfhörer



Den besten Sound testen die Spielerfrauen dann beim Saturn mit BOSE und SONY Kopfhörern. Die Kicker sehen indes die besten Handy-Modelle genauer an.

Nach rund zwei Stunden ist die Shopping-Tour beendet. Fazit: Wie auch auf dem Rasen zeigten sich Trauner und Klauss im Passage treffsicher. „Das können wir gerne wiederholen“, waren sich am Ende alle einig.

Die Bilder des Tages

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(mip)