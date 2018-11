Landesausstellung zog vor allem Einheimische an

Nach 193 Ausstellungstagen ziehen sich nun die Römer wieder aus Oberösterreich zurück. Die Landesausstellung "Die Rückker der Legion" in Enns, Schlögen und Oberranna schließt ihre Pforten.

270.322 Besucher wurden seit dem 27. April gezählt. Das waren durchschnittlich 1.400 Gäste täglich. Und vor allem die Oberösterreicherinnen und Oberösterreicher interessierten sich für die Ausstellungen. Der überwiegende Großteil, nämlich 79 Prozent der Besucher, kam aus Oberösterreich.

Aus Niederösterreich kamen 6,9 % der Besucher, aus dem Ausland (vor allem Deutschland) kamen immerhin 3,4 Prozent.

"Die Besucherzahlen zeigen, dass das Konzept der OÖ. Landesausstellungen, mit außergewöhnlicher Inszenierung und hochkarätigen Exponaten, vom Publikum gut angenommen wird", ist auch Landeshauptmann Thomas Stelzer zufrieden.

Nur vier Landesausstellungen schlechter besucht

Sieht man sich allerdings die Zahlen der Landesausstellungen seit 1992 an, so ist klar, die Ausstellung 2018 war kein Renner. Bei nur vier Schauen (1992, 1996, 2000 und 2010) gab es weniger Besucher. Übrigens: Die bestbesuchte Landesausstellung war die im Jahr 2008. Das Thema "Salzkammergut" lockte 565.126 Besucher an.

Die nächste Landesausstellung wird dann erst 2021 stattfinden. Sie wird sich mit dem Thema "Adel – Bürger – Arbeiter" auseinandersetzen und in Steyr stattfinden.

