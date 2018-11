Frieden kann man jetzt in einem Lehrgang lernen

"Nicht Krieg ist das Gegenteil von Frieden, es ist Unfrieden", sagt Paul J. Ettl, Gründer der Friedensakademie Linz. Seit 2010 gibt es die Akademie in Linz, die jetzt auch einen Lehrgang zur "Friedensgestaltung" anbietet. Am Mittwoch stellte Ettl und sein Team im Wissensturm die neue Ausbildung vor.

Was sie konkret lehren soll? Der Lehrgang besteht aus vier Bereichen: Familienwerte und Friedenserziehung, Dialog zwischen Religionen, Werteorientierte Wirtschaft und Prinzipien des Friedens und der Friede in mir.

Yoga, Filmabende und Elternführerschein

Aus den einzelnen Bereichen können sich die Schüler wiederum jene Themen rauspicken, die sie interessieren. Dabei stehen auch Workshops, Vorträge und Seminare zur Auswahl, die man im Zusammenhang mit Frieden nicht unbedingt vermuten würde. So etwa kann der Elternführerschein gemacht werden, es wird besprochen wie Gemeinschaftsgärten funktionieren oder Innerer Friede mit Hilfe von Yoga und Filmabende gelehrt.

Frieden über Inneren Frieden schaffen

Und genau letzteres ist der erste Schritt, um Frieden zu schaffen: Der Friede in einem selbst. "Denn wenn man mit sich selbst im Reinen, ist kann man den Frieden auch nach außen tragen", erklärt Ettl. Klingt simpel, ist aber gar nicht so einfach. Aber genau dafür gibt es die Friedensakademie. Denn: "Frieden kann man lernen", so Ettl, der ursprünglich Mathematik studiert hat.

Der Lehrgang schließt mit einer schriftlichen Arbeit und einem Gespräch ab, dafür gibt's am Ende ein Zertifikat. Die Ausbildung kann innerhalb von einem oder fünf Jahren absolviert werden. Der Lehrgang wird auch mit dem Bildungskonto des Land OÖ gefördert. Die Ausbildung eignet sich zum Beispiel als Zusatzausbildung im Management und in der Integrationsarbeit.

Näheres zu den Kosten und zur Ausbildung gibt es auf friedensakademie.at/lehrgang

