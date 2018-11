Lenker (28) aus Pkw auf die Straße geschleudert

Schrecklicker Unfall in Timelkam (Bez. Vöcklabruck) am Montag in den frühen Morgenstunden. Gegen 5.30 Uhr fuhr ein 31-Jähriger Kraftfahrer aus Tschechien mit seinem Lkw samt Sattelanhänger auf der Wiener Landesstraße in Timelkam Richtung Vöcklamarkt.

Bei einer Kreuzung dann das Unglück: Es kommt zum Crash mit dem 28-jährigen Autolenker aus Vöcklabruck. Beide gaben bei der Polizei an, bei der Ampel Grünlicht gehabt zu haben.





20 Meter über Fahrbahn geschleudert

Der Lkw-Fahrer leitete noch die Vollbremsung ein, konnte die folgenschwere Kollision aber nicht mehr verhindern. "Durch die Wucht des Anpralls wurde der Pkw etwa 20 Meter über die Gegenfahrbahn weggeschleudert, wobei das Fahrzeug mehrfach um die eigene Achse rotierte", so die Polizei in ihrer Aussendung.

Der 28-jährige Autofahrer wurde dabei schließlich aus dem Fahrzeug geschleudert, blieb schwer verletzt auf der Gegenfahrbahn liegen. Ebenfalls verletzt wurde seine 23-jährige Beifahrerin.

Die beiden wurden von der Rettung ins Salzkammergut-Klinikum Vöcklabruck gebracht. Der Kraftfahrer blieb unverletzt. Die Freiwillige Feuerwehr Timelkam war fast eine Stunde mit den Aufräumarbeiten beschäftigt.

