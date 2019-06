Lenker in 22 Stunden zwei Mal betrunken erwischt

"Is nur a b'soffene G'schicht", dachte sich wohl ein Alkolenker aus Linz am Samstag. Dem wurde in der Landeshauptstadt der Führerschein abgenommen. Der Grund: Ein Alkotest zeigte 1,76 Promille. Das war am Samstag gegen 1 Uhr früh.

Kein Grund für den 45-Jährigen das Auto stehen zu lassen, und daheim den Rausch auszuschlafen. Das kann man viel später immer noch und zwar am besten im Auto.

Das der Mann den ganzen Tag über gemacht hat, weiß man nicht. Die Party ging vermutlich aber noch etwas weiter, denn bei seiner zweiten Polizeikontrolle hatte er immerhin noch 1,48 Promille. Etwa 0,1 Promille bauen sich pro Stunde ab.

Schlief im Auto Rausch aus



Kurz vor Mitternacht wurde der Mann wieder von Polizeibeamten erwischt. Diesmal in Perg. Und zwar auf einem Firmenparkplatz in Langenstein, schlafend hinter dem Steuer seines Wagens.

Als die Polizei auf den 45-jährigen aufmerksam wurde, lief der Motor des Fahrzeugs und das Licht war an. Seinen Führerschein konnte er natürlich nicht vorweisen, der war ihm ja zuvor bereits abgenommen worden.

