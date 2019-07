Auto überschlug sich 16. Juli 2019 07:43; Akt: 16.07.2019 07:56 Print

Lenker eingeklemmt, A9 für 1,5 Stunden gesperrt

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Dienstag in den frühen Morgenstunden auf der Pyhrnautobahn bei Wartberg (Bezirk Kirchdorf an der Krems) ereignet.