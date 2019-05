Sabine Naderer-Jelinek 26. Mai 2019 21:05; Akt: 26.05.2019 21:05 Print

Leonding hat nun erstmals eine Bürgermeisterin

In Leonding wurden am Sonntag nicht nur EU-Wahlen abgehalten, sondern auch Bürgermeister-Wahlen standen an. Und die brachten ein klares Ergebnis.