Liebes-Schuft erleichtert Frau (55) um 70.000 Euro

Er spielte ihr die große Liebe vor. Im Frühsommer 2018 lernte eine 55-Jährige aus dem Bezirk Schärding im Internet ihren vermeintlichen Traummann kennen.

Die Frau verliebte sich Hals über Kopf, glaubte an eine gemeinsame Zukunft mit Herrn "Frank Müller", wie er sich im Netz nannte. Doch in Wahrheit entpuppte sich der vermeintliche Traumprinz aus Afrika als wahrer Albtraum.

Denn schon früh gab die Liebe aus dem Internet an, sie sitze in Accra (Ghana) fest und habe sämtliche Dokumente verloren. Deswegen sei er dringend auf finanzielle Unterstützung angewiesen.

Bis ins Frühjahr 2019 Geldbeträge überwiesen



Nachdem das Opfer sich auf die Bezahlung eines ersten Betrages eingelassen hatte, folgten immer neue Geldforderungen und stets die Versprechen zur Rückzahlung.

Regelrecht blind vor Liebe überwies die 55-Jährige bis ins Frühjahr 2019 immer weitere Geldbeträge auf Konten in Ghana und Benin. Laut Polizei führte sie auch Barüberweisungen und Online-Überweisungen auf Konten in Deutschland durch.

Es ging sogar soweit, dass die Frau ihre Bankomatkarte fotografierte und die Bankdaten an "Herrn Müller" sandte.

Sieben Handys gekauft



Damit konnte der Beschuldigte sieben Handys kaufen. Diese wurden dann an die Frau zugestellt und die sandte die Mobiltelefone dann an verschiedene Personen in Accra. Dabei entstand ein weiterer Schaden in Höhe von 5.000 Euro.

Insgesamt soll die Frau mehr als 70.000 Euro überwiesen haben. Erst als Verwandte Verdacht schöpften, erstattete die Schärdingerin Anzeige bei der Polizei.

(mip)