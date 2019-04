Linz hat 2019 gleich viel Hausärzte wie schon 2009

Der ländliche Raum in Oberösterreich hat mit einem akuten Ärztemangel zu kämpfen. Aber wie sieht es in Linz aus?

Die SPÖ jedenfalls sieht Gefahr in Verzug.

"Viele Versäumnisse der Gesundheitspolitik in Bund und Land

haben dazu geführt, dass das Zukunftsszenario eines Ärztemangels nicht mehr nur periphere Regionen betrifft, sondern das wirtschaftliche Herz Oberösterreichs bedroht“, warnen die Linzer Vize-Bürgermeisterin Karin Hörzing und SPOÖ-Gesundheitssprecher Peter Binder.

Immer mehr Wahlärzte



Und sie untermauern das mit Zahlen. So gibt es derzeit in Linz 191 praktische Ärzte. Das sind genauso viele, wie schon 2009. In diesen zehn Jahren ist allerdings die Zahl der Linzerinnen und Linzer um 8,4 Prozent gestiegen. Auffallend ist auch, dass 2009 noch 57 Prozent der 191 Ärzte einen Kassenvertrag hatten, 2019 sind es nur noch 43,5 Prozent.

"Das führt unweigerlich dazu, dass die Wartezeiten

bei Kassenärzten länger werden. Patienten, die es sich leisten können, weichen dadurch oftmals auf Wahlärzte aus", sagt Hörzing.

Um einen drohenden Ärztemangel in Linz zu verhindern, hat die SPÖ fünf Forderungen:

1 Nationale Gesundheitsstrategie:



Um die Gesundheitsdienste in den Kommunen aufrechtzuerhalten, muss eine gesamtösterreichische Strategie entwickelt werden.

2 Ausbildungsplätze ausschöpfen

"Zumindest von den Landeskrankenhäusern kann erwartet

werden, dass sie für alle von der Ärztekammer genehmigten Ausbildungsplätze für Allgemeinmediziner Planstellen schafft und sich um deren Besetzung bemüht", fordert SPÖ-Gesundheitssprecher Peter Binder.

3 Zwei-Klassen-Medizin stoppen

Es muss allen Linzerinnen und Linzern möglich sein, zu gleichen Bedingungen ärztliche Leistung in Anspruch zu nehmen.

4 Lebensnahe Arbeitsbedingungen für Jungärzte

Arbeiten im Team, in Primärversorgungszentren, muss auch in Linz ermöglicht werden. Sie schaffen etwa auch für Ärzte die Möglichkeit, halbtags zu arbeiten.

5 Bessere Steuerung der Patientenströme

Die ungleiche Verteilung von Wartezeiten bei Fachärzten und in Ambulanzen ist ein deutliches Indiz dafür, dass hier Handlungsbedarf besteht. "Es braucht ein stärkeres Bewusstsein, dass ich nicht sofort mit jeder Erkältung den HNO-Arzt oder gar das Krankenhaus aufsuchen muss", sagt Binder.

