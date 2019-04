Brand in einer Linzer Balkan-Disco wurde gelegt

Kurz vor 21.30 Uhr ging am Freitag der Notruf bei der Linzer Berufsfeuerwehr ein. Ein Gebäude in der Eduard-Süß-Straße steht in Brand, so die Meldung.

In dem Gebäude befindet sich auch eine Szene-Disco. Beim Eintreffen der Feuerwehr rauchte es bereits heftig aus dem Gebäude.

Ein 22-jähriger Linzer musste mittels Drehleiter aus einem darüber liegenden Firmengebäude im 3. Stock geholt werden. Der Bursch erlitt leichte Rauchgasvergiftungen und wurde von der Rettung erstversorgt.

Das sagt Dieter Jonas, Einsatzleiter der Berufsfeuerwehr Linz über den Einsatz:

Mann musste notoperiert werden

Unmittelbar beim Brandort wurde auch ein 35-Jähriger schwer verletzt gefunden. Er dürfte auf der Flucht vor dem Feuer gestürzt sein, sich dabei einen Unterschenkelbruch zugefügt haben.

Der Mann wurde ins Spital gebracht, wurde noch in derselben Nacht am Bein operiert. Weitere Verletzte gibt es nicht, die Discothek hatte an diesem Abend nicht geöffnet.

Fast eine Stunde später konnte "Brand aus" gegeben werden. Was den Brand ausgelöst hat ist noch nicht bekannt. Die Einschätzungen des Brandsachverständigen liegen noch nicht vor. Eines ist aber klar: es handelt sich um Brandstiftung, so die Polizei.

