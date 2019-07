Linzer Dächer sollen zu Erholungsparks werden

In Bochum gibt es davon bereits ziemlich konkrete Pläne, in Linz steht zumindest schon mal die Idee. Infrastrukturstadtrat Markus Hein (FPÖ) möchte die Linzer Innenstadt grüner machen und zwar auf den Dachflächen von Gebäuden.

Denn: "Ein großes Manko ist, dass die öffentlich nutzbaren Frei- und Erholungsflächen in der Innenstadt sehr begrenzt sind. Da wird sich in geraumer Zeit auch nichts ändern, wenn wir nicht in neuen Ansätzen denken", sagt Hein.

Das Stadtzentrum habe nur 63.000 Quadratmeter begrünte Dachflächen. Diese würden sich aber nicht als Erholungsflächen eignen, so Hein weiter.

Brücke verbindet Parkfläche

Als Vorbild für seine Begrünungsidee sieht Hein die deutsche Stadt Bochum. Die Pläne der Deutschen gehen viel weiter als einfach nur die Begrünung einzelner Dächer in der Innenstadt, sie wollen gleich einen ganzen Park schaffen. Einen Dachpark, den die Besucher durchlaufen und erleben können.

Über Wegverbindungen will Bochum die Parkanlagen auf den Dächern miteinander verbinden, erklärt Hein. Der Plan zeigt auch den Bau einer Brücke (Kortum-Brücke), über die man auf das Parkdach zur anderen Straßenseite gelangt. 333 Meter lang ist der geplante Weg durch den Park. Aufzüge bringen die Parkbesucher ins Grüne.

Finanziert werden könnte das ambitionierte Projekt der Bochumer übrigens durch Fördermittel aus Begrünungs-, Klima- und Stadtentwicklungsfördertöpfen. Das deutsche Projekt soll bis 2023 umgesetzt werden.

Die Bilder des Tages





Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(cru)