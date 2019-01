Linzer Justiz wurde Opfer von "Fake-News"

"Wir bedanken uns für Ihre Interesse an einem Lehrberuf bei der Staatsanwaltschaft Linz, müssen Ihnen aber leider mitteilen, dass wir uns für eine andere Bewerberin/einen anderen Bewerber entschieden haben, die keine Ausländer sind. Wir wünschen Ihnen viel Glück weiterhin. Mit freundlichen Grüßen … Oberstaatsanwaltschaft Linz"

Diese Absage-Mail soll eine Bewerberin bzw. ein Bewerber bekommen haben, die bzw. der sich um eine Ausbildungsstelle bei der Linzer Justiz beworben hatte.

Ein Foto von der angeblichen Absage-Mail kursiert derzeit in den sozialen Medien. Unter andere auf Instagram.

"Heute" fragte bei Dr. Bruno Granzer, Sprecher der Oberstaatsanwaltschaft Linz nach, ob diese Mail tatsächlich so rausgegangen ist. Die Antwort ist klar: Nein, natürlich nicht.

"Es wurden zwar am 16. Jänner 2019 von der Oberstaatsanwaltschaft Linz Personen, deren Bewerbung um eine Lehrstelle erfolglos blieb, von diesem Umstand per Mail verständigt. Der aus Screenshot ersichtliche Text muss aber nachträglich manipuliert worden sein", so Dr. Granzer im Gespräch mit "Heute.at".

Und weiter: "Der tatsächliche Text in der von der Oberstaatsanwaltschaft Linz versendeten Mitteilung endet in der dritten Zeile mit 'anderen Bewerber entschieden haben'.

Die weitere Passage 'die keine Ausländer sind. Wir wünschen Ihnen viel Glück weiterhin!' ist im Original nicht enthalten und wurde offensichtlich hinzugefügt."

Die Justiz wird jetzt gegen die Verfasserin bzw. den Verfasser vorgehen. "Wir werden die Einleitung eines strafrechtlichen Ermittlungsverfahrens veranlassen", so Dr. Granzer.

