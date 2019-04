Linzer Kepler-Uni ab jetzt mit besten Aussichten

Die Linzer Kepler Uni bekommt in den kommenden Jahren ein komplettes Facelift verpasst. Der erste Teil wurde mit dem "Somnium", einer Aussichtsplattform auf dem TNF-Turm, bereits am Donnerstag feierlich eröffnet.

Neben Rektor Meinhard Lukas waren auch LH Thomas Stelzer (ÖVP) sowie Bürgermeister Klaus Luger (SPÖ) mit dabei.

Vom "Somnium" aus genießt man ab sofort beste Aussichten, überblickt den kompletten Uni-Campus. "Die Träume von heute sind die bahnbrechenden Ideen von morgen. Es braucht daher gerade am Campus Raum zum Träumen und zum Reflektieren. Mit dem Somnium haben wir einen solchen Raum geschaffen", so Rektor Lukas.

Am "Somnium" wurde seit Juni 2018 gebaut. Im neuen Wahrzeichen der Uni auf dem Dach des TNF-Turms stecken 130 Tonnen Stahl. Der Turm ist durch die Konstruktion nun von 50 auf 60 Meter angewachsen.

Rund 200 Personen finden auf dem "Somnium" Platz. Für JKU-Angehörige kann es für Teambuilding-Events oder Veranstaltungen ab dem 6. Juni kostenlos genutzt werden. Externe Mieter können es kostenpflichtig buchen.

Auch in nächster Zeit geht an der Uni einiges voran. So wird in wenigen Tagen das "Open Innovation Center" fertiggestellt. Bis Ende 2019 folgen dann noch das "Library & Learning Center" sowie der Neubau der "Kepler Hall". Zudem wurde gerade mit den Bauarbeiten für Science Park 4 gestartet.

Bis 2021 investiert die Bundesimmobiliengesellschaft (BIG) 80 Millionen Euro in den JKU-Campus.

"Oberösterreich ist der Wirtschaftsmotor der Republik. Wir brauchen eine erfolgreiche Forschung und Wissenschaft an unserem Standort, damit das so bleibt: Und das braucht eine starke Johannes Kepler Universität", sagt Stelzer.

