Linzer Uni-Mensa ist erste Kantine, wo es nur bio gibt

Ein Mittagsmenü mit Bio-Fleisch zum selben Preis, wie eines mit "normalem" Fleisch? Gibt es nicht? Gibt es doch! Und zwar in der Mensa der Linzer Universität. Und so geht das:

"Die Landwirtschaft ist weltweit für 34 Prozent der CO2-Emissionen verantwortlich. Bio-Fleisch ist ein ausgezeichneter Beitrag, um das zu ändern", sagt Werner Lampert.

Er ist DER Bio-Experte in Österreich, hat etwa die Produktlinien "Ja! Natürlich" und „Zurück zum Ursprung“ entwickelt, nun hat er die Johannes Kepler Universität (JKU) in Linz unterstützt.

Uni will glaubwürdig in Sachen Nachhaltigkeit sein



"Ich habe einen Artikel über die Produktion von Hühnerfleisch gelesen und mir gedacht, das kann doch nicht sein. Wir müssen da was tun", sagt Rektor Meinhard Lukas, der das Projekt initiiert hat. "Wir haben Nachhaltigkeit als eines der Kernthemen, wenn wir glaubwürdig sein wollen, müssen wir das auch beim Essen umsetzen", sagt er.

Gemeinsam mit der Mensen Betriebs GmbH (80 Betriebe in Österreich) und Werner Lampert arbeitete man an der Umsetzung, die nun gestartet ist. "Das Fleisch kommt fast ausschließlich von Mühlviertler Bio-Bauern. Die Rezepte wurden angepasst", so Franz Haslauer von den Mensen.

Bis zu 1.800 Essen pro Tag



Dass die Umstellung durchaus eine Herausforderung war, zeigt die Tatsache, dass an der Linzer Mensa im Jahr rund 35 Tonnen Fleisch verarbeitet werden. Zwischen 1.500 und 1.800 Mahlzeiten werden pro Tag ausgegeben.

Ein Knackpunkt waren natürlich die Kosten. Denn die Menüs in Linz dürften, so forderte es Meinhard Lukas, nicht teurer werden. "Nur zum Verständnis: Bio-Hühnerfleisch ist derzeit vier Mal so teuer wie konventionelles", erklärt Haslauer dazu.

Die Mehrkosten betragen pro Jahr 120.000 Euro, die sich die Uni und die Mensen teilen. "Das muss uns gesundes Essen für unsere Mitarbeiter und Studenten wert sein", stellt Lukas klar.

Übrigens: Linz ist die erste Universität in Österreich, ja sogar im deutschsprachigen Raum, die so ein Konzept umsetzt.

Und das sagt Bio-Pionier Werner Lampert dazu:



