Diese Linzer Jusstudentin ist Miss Oberösterreich

Oberösterreich hat eine neue Miss. Und diese kommt wie auch schon im Vorjahr aus der oö. Landeshauptstadt. Ihr Name: Katharina Sophie Haudum. Die 21-jährige Linzerin konnte sich am Samstag im Casino Linz gegen 13 Mitbewerberinnen am Catwalk durchsetzen.

Damit fiel die 21-Jährige auf



Mit der Nummer 5 ging Haudum an den Start, war vor ihrem großen Auflaufen dabei ungewöhnlich entspannt, wie sie nach dem Bewerb meinte.

Ungewöhnlich: Mit einer Körpergröße von "nur" 1,67 Metern gehörte sie zu den kleineren Anwärterinnen auf die Krone.

Dazu fiel sie mit einer eher untypischen Missen-Mähne auf. Sie trägt eine Kurzhaar-Frisur. Auch nicht alltäglich das Hobby der Studentin: Bogenschießen. Mit ihrem selbstsicheren und kecken Auftritt konnte sie die Jury nahezu einstimmig von sich überzeugen.

Und was sagt die frischgebackene Miss zum Sieg? "Ich hab' mir zwar gute Chancen ausgerechnet, aber dass ich mich bis ins Finale gegen so viele wunderschöne Mädchen durchsetzen konnte, hab ich nicht geglaubt."

Im neuen Auto zu den Fotoshootings

Ab jetzt ist der Terminkalender der 21-jährigen Studentin randvoll mit Interviewterminen und Fotoshootings gefüllt. Die junge Miss ist aber motiviert: "Ich freue mich auf alles, was jetzt auf mich zukommt", so Haudum nach der Kronenübergabe durch die ehemalige Miss OÖ 2018 Daniela Zivkov.

Freuen darf sich die neue Miss übrigens auch über den neuen "Ford Fiesta Vignale", den sie ein Jahr lang gratis fahren darf sowie über ein Cover-Shooting für das Magazin "Oberösterreicherin".

Vize Miss Oberösterreich

Über den Titel "Vize-Miss Oberösterreich 2019" freuen darf sich die 24-jährige Viktoria Ecker aus Leonding. Dritte wurde Carina Kranzer (18) aus Ternberg.

Die Bilder des Tages

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(cru)