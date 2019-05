War abgängig 09. Mai 2019 08:11; Akt: 09.05.2019 08:21 Print

Lisa (15) bei Freundin in München gefunden

Aufatmen in Hinterstoder. Die seit 1. Mai abgängige Lisa (15) wurde nun gefunden – von der deutschen Polizei in München, in der Wohnung einer Freundin.