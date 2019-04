Mädchen bei Moped-Crash auf Straße geschleudert

Gegen 12.45 Uhr musste die Feuerwehr in Schweinbach (Bez. Urfahr-Umgebung) am Ostermontag zu einem schweren Verkehrsunfall ausrücken. Kurz zuvor war auf der Gusental-Straße in Richtung Engerwitzdorf eine junge Mopedlenkerin an einer Kreuzung gegen ein Auto gekracht.

Sie hatte ersten Informationen zu Folge den Wagen völlig übersehen. Durch den Aufprall wurde die Schülerin in die Luft geschleudert und blieb auf der rechten Fahrbahnseite liegen.

Die Rettungskräfte leisteten Erste Hilfe. Mit dem Hubschrauber Christophorus 10 ging es anschließend ins Kepler-Klinikum nach Linz.

Im Wagen saß eine hochschwangere Frau



Im Wagen saß eine hochschwangere Frau (28) aus Innsbruck mit ihrem Ehemann (39) und den gemeinsamen Kindern (2, 6, 9). Sie blieben laut Polizei alle unversehrt, mussten aber zur Kontrolle ebenfalls ins Spital.

Die Feuerwehr war knapp eineinhalb Stunden vor Ort im Einsatz.

Die Bilder des Tages

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(mip)