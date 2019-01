Prozess in Wels 22. Januar 2019 16:47; Akt: 22.01.2019 16:54 Print

Mama fast tot geprügelt – Ehemann wird eingewiesen

Jener Serbe (30), der seine Ehefrau fast tot geprügelt hat, stand am Dienstag in Wels vor Gericht. Urteil: Er wird in eine Anstalt eingewiesen.