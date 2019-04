Festnahme 09. April 2019 19:00; Akt: 09.04.2019 16:53 Print

Mann (69) drohte Haus in die Luft zu sprengen

Cobra-Einsatz in Braunau: Ein 69-Jähriger drohte in der Nacht auf Dienstag seiner Familie mit Mord und damit, sein Haus in die Luft zu sprengen.