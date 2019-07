Mann hantierte mit Benzin, steckte Bett in Brand

Kurz nach 18 Uhr wollte der 56-jährige pflegebedürftige Mann in seinem Zimmer in einer Wohngemeinschaft in Gutau (Bez. Freistadt) sein Feuerzeug wieder auffüllen.

Feuer ging auf Matratze und Bettbezug über

"Dabei entzündete sich Benzin am heißen Feuerzeug welches in weiterer Folge die Bettmatratze, den Bettbezug und Teile einer hölzernen Verkleidung in Brand steckte", berichtet die Polizei.

Dann ging auch schon der Feueralarm los. Das Pflegepersonal konnte den 56-Jährigen und die anderen 19 Heimbewohner rasch ins Freie bringen.

Das Feuer wurde von der Feuerwehr in kurzer Zeit gelöscht.

Drei Personen verletzt

Der 56-Jährige, ein 74-Jähriger und eine 33-jährige Krankenschwester erlitten durch den Brand Rauchgasvergiftungen. Sie wurden ins nächst gelegene Krankenhaus gebracht.

Wie hoch der entstandene Sachschaden ist, ist noch nicht bekannt.

