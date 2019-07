Mann rettet sich mit Fenster-Sprung vor Feuer

Den Brand am Sonntag in den frühen Morgenstunden in einer Wohnung in Pasching soll eine brennende Zigarette ausgelöst haben. Der 39-jährige Bewohner der betroffenen Wohnung war laut Polizei mit der Tschick im Mund in seinem Bett eingeschlafen.

Zuvor dürfte der Mann ordentlich einen über den Durst getrunken haben – ein Alkotest ergab 1,38 Promille.

Versuch, Brand mit Gartenschlauch zu löschen

Gegen 3.40 Uhr wurde der Mann aus dem Schlaf gerissen. Massiver Rauchgeruch weckte den 39-Jährigen. Zu diesem Zeitpunkt stand das Schlafzimmer bereits in Flammen. Er konnte sich mit einem Sprung aus dem Fenster selbst aus dem brennenden Zimmer retten.

Bevor er aber die Feuerwehr rief, versuchte er noch selbst, das Feuer mit dem Gartenschlauch zu löschen. 60 Mann mit neun Fahrzeugen waren im Einsatz, konnten ein Ausbreiten des Feuers gerade noch verhindern.

Der 39-Jährige wurde bei dem Brand leicht verletzt. Die Rettung brachte ihn in den MedCampus III nach Linz.

