Mikroplastik bereits in jedem dritten Waschmittel

Über 300 Waschmittel haben der Konsumentenschutz der Arbeiterkammer Oberösterreich und der Umweltschutzorganisation Global 2000 ganz genau unter die Lupe genommen.

Das erschreckende Ergebnis: In 119 Produkten, also in jedem dritten Waschmittel wurde industriell hergestelltes und zugesetztes Plastik gefunden.

Bei den Tests wurde die Inhaltsstoffe auf Mikroplastik und synthetische Polymere durchleuchtet. Zusätzlich wurden 36 Waschmittelproben im Labor des Umweltbundesamtes auf mögliche Mikroplastikverbindungen untersucht.

Denn die sogenannten synthetischen Polymere – bekannt als Mikroplastik - gibt es in fester Partikelform, aber auch in flüssiger, gelartiger oder gelöster Form.

Diese synthetische Polymere werden Waschmitteln zugesetzt um beispielsweise Grasschleier oder Verfärbungen zu verhindern oder dem Waschmittel eine bestimmte Konsistenz verleihen.

Nicht gefiltertes Mikroplastik gelangt auf die Felder



Zugefügtes Mikroplastik in Reinigungsmitteln oder Kosmetika gelangt beim Waschen ins Abwasser. Zwar können Kläranlagen bis zu 95 Prozent davon aus dem Wasser filtern, da der Klärschlamm aber teilweise zum Düngen der Felder verwendet wird, landet das zuerst mühsam aus dem Wasser gefilterte Mikroplastik wieder in der Natur und sammelt sich dort an.

Der kleinere, nicht gefilterte Anteil gelangt aus der Kläranlage wieder in Flüsse, Seen und Meere. Mikroplastik zerfällt in immer kleinere Teile und wird von Pflanzen und Tieren aufgenommen. Und damit gelangt es dann auch in die Nahrungskette.

Es geht auch ohne Mikroplastik



Es gibt aber auch einige Waschmittel, die für Mensch und Umwelt empfohlen werden können. Auch größere Supermarkt-Ketten haben schon versichert, künftig Mikroplastik aus den Waschmitteln der Eigenmarken zu verbannen.

Das genaue Ergebnis des Tests finden Sie hier

(mip)