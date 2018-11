Bursch von "Mann mit Halloween-Augen" beraubt

Der 15-Jährige aus Marchtrenk war laut Polizei am Halloween-Abend gegen 19.50 Uhr am Hauptplatz in Linz unterwegs.

Plötzlich wurde er von drei unbekannten Tätern bedroht und zur Herausgabe von Bargeld aufgefordert.

"Da der junge Mann der Aufforderung zunächst nicht nachkam, wurde ihm von den Angreifern ein Messer gezeigt", so die Polizei in einer Aussendung. Und weiter: "Als einer der Täter den 15-Jährigen am Hals packte, händigte dieser zehn Euro aus".

Daraufhin flüchteten die Angreifer in unbekannte Richtung. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief negativ.

Täterbeschreibung laut Polizei

1. Person:

Männlich, mollig, etwa 180 cm groß, dunkle Haare, auf der Seite kurz, oben etwas länger, Halloweenlinsen (Farblinsen), bekleidet mit Jeans und grauen Nike-Schuhen.

2. Person:

Männlich, ziemlich dünn, etwa 170 cm groß, trug eine schwarze Baseballkappe, einen schwarzen Nike-Trainingsanzug und Adidas-Schuhe.

3. Person:

Männlich, dünn, etwas größer, dunkle Haare, auf der Seite kurz, oben länger und glatt.

Überfall auch im Süden

Ebenfalls am Halloween-Abend kam es im Bereich der BRG solarCity in der Heliosallee laut Polizei zu einem Überfall.

Ein 14-Jähriger gab an, dass er gegen 23.20 Uhr von fünf jugendlichen Tätern überfallen und ausgeraubt wurde. Zwei davon sollen Klappmesser und drei Softgun-Pistolen gehabt haben. Sie forderten den Bursch auf, ihnen die Jacke und den Rucksack zu geben.

Die Tat passierte nur wenige Hunderte Meter von der Polizeistation Linz-Ebelsberg entfernt.

"Allesamt waren mit dunklen Kapuzenpullis und dunklen Hosen bekleidet, ihre Gesichter waren mit Tüchern oder Ähnlichem verhüllt. Der 14-Jährige blieb unverletzt. Eine Fahndung verlief negativ", so die Polizei.



