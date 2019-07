Mit Möbel beladener Lkw auf der A1 ausgebrannt

Ein mit Möbel beladener Lkw ist am Mittwoch in den frühen Morgenstunden auf der Westautobahn bei Sipbachzell (Bezirk Wels-Land) in Vollbrand gestanden. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr wurden zu einem Lkw-Brand auf die Autobahn alarmiert. Laut Alarmierung gab es anfangs unterschiedliche Angaben zum Einsatzort, dieser war jedoch für die Einsatzkräfte durch die starke Rauchentwicklung schon weithin sichtbar.

Das betroffene Fahrzeug stand auf der Westautobahn in Fahrtrichtung Wien, im Bereich der Betriebsumkehr bei Sipbachzell. Die Zugmaschine stand beim Eintreffen der Einsatzkräfte in Vollbrand, eben hatte der Brand bereits auf die dahinter befindliche Ladung übergegriffen. Die Feuerwehr konnte ein Ausbreiten der Flammen erfolgreich verhindern.

Fahrer nicht mehr im Wagen



Im Gespräch mit dem ORF sagt Feuerwehr-Sprecher Gerald Lindinger, dass sich der Fahrer vom Fahrzeug entfernt hat und so zunächst nicht klar war, ob sich noch eine Person im Fahrzeug befindet. Der Fahrer sei etwa 150 Meter vom Lkw angetroffen worden.

Nachdem der Brand eingedämmt werden konnte, musste die Ladung des Lkw ausgeladen werden. Die Lärmschutzwand wurde durch das Feuer ebenfalls beschädigt. Die Westautobahn war rund eine Stunde lang im Bereich der Einsatzstelle nur einspurig befahrbar, danach war nur die rechte Fahrspur gesperrt.



