Mit diesen 5 Tipps bringen Sie das Osterlamm z'amm

Wir bzw. sie verrät Ihnen wie's geht! Corinne Wandling (32) Bäckermeisterin in der k.u.k Hofbäckerei in der Linzer Pfarrgasse hat für "Heute" die Backstube geöffnet und verrät, wie Sie Ihre Liebsten mit dem perfekten Osterlamm überraschen können.

Zutaten für ein kleines Osterlamm (400 ml-Form)



80 g Mehl

80 g Zucker

80 g Butter

1 Voll-Ei

1 Dotter

1 Päckchen Vanillezucker

1 Teelöffel geriebene Zitronenschale

1 Esslöffel Rum

Prise Salz



Und mit diesen fünf Schritten geht's an den Teig:

1. Rohr auf 170 Grad vorheizen

2. Lammbackform dünn mit Butter bestreichen und mit Mehl

bestäuben

3. Butter, Zucker, Vanillezucker, Zitronenschale, Rum, Salz

schaumig rühren (Volumen muss zunehmen)

4. Eier nach und nach hinzufügen

5. Mehl unterheben

Die Meisterbäckerin erklärt, was vor bzw. beim Einfüllen des Teiges wichtig ist:



Tipp 1: Gründlich einfetten, sprich nicht auf Ohren und Nase vergessen. Der Kuchen bleibt an diesen Stellen sonst an der Form kleben.

Tipp 2: Für die Bestäubung der eingefetteten Form können anstelle von Mehl auch Semmelbrösel oder Biskuitbrösel verwendet werden.

Jetzt die Masse in die Form füllen und ca. 30 Minuten im Backrohr bei 170 Grad goldbraun backen.

Tipp 3: Die Form nur bis ca. 2/3 mit Masse anfüllen. Der Teig geht nämlich noch ordentlich auf.

Tipp 4: So stellen Sie fest, dass das Lämmchen fertig gebacken ist: Mit einem Holz- oder Plastikstäbchen vorsichtig in den Teig stechen. Wenn keine Reste kleben bleiben, ist das Lamm fertig.

Nach dem herausnehmen 15 Minuten abkühlen lassen. Danach kann das Osterlamm vorsichtig auf die „Beine“ gestürzt werden. Weiter abkühlen lassen, nach ca. 20 Minuten vorsichtig aus der Form heben und ausgiebig mit Staubzucker bestreuen.

Tipp 5: Beim Herausheben des Lamms am besten am Kopf anfangen. Hier ist es wegen Nase und Ohren am heikelsten.

In unserem Fall sind die Lämmer richtig gut gelungen. Was aber tun, wenn beim aus der Form geben, dennoch ein Malheur passiert? Auch hier hat die Meisterbäckerin natürlich einen Tipp parat. Das können Sie tun:

(cru)