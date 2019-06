Mit dieser App finden Jugendliche den Traumjob

Es ist nicht einfach, die richtige Ausbildung und in weiterer Folge auch den perfekten Job zu finden. Die OÖ. Arbeiterkammer hilft Jugendlichen nun mit einer kostenlosen App.

Sie nennt sich "Jopsy" und vermittelt die nötigen Informationen über zahlreiche Ausbildungsangebote und Berufsfelder.

Und so funktioniert die App: Im Unterschied zu den herkömmlichen Interessentests kommt "Jopsy" fast ohne Text aus. Die App zeigt 60 Bilder, die leicht erkennbar unterschiedliche Berufe darstellen.

Die Jugendlichen bewerten diese Jobs auf einer Skala je nach ihrem persönlichen Interesse. Abschließend erhalten sie ein eigenes Interessenprofil und dazu passende Berufsvorschläge. Dabei inkludiert sind Kurzinfos zu den einzelnen Jobs.

Interessenscheck dauert knapp zehn Minuten



Der Interessenscheck dauert knapp zehn Minuten. Um Feedback und weitere Anregungen von nahestehenden Personen zu erhalten, können die Ergebnisse auf Wunsch auch an Eltern, Freunde oder Lehrer versendet werden.

Wo liegen meine persönlichen Stärken? Was ist für mich bei der Berufswahl wichtig? Welche Infos brauche ich für eine gute Entscheidung? Die App begleitet die Nutzer durch die gesamte persönliche Berufsorientierung und unterstützt sie bei allen wichtigen Fragen.

Auch AK-Präsident Johann Kalliauer zeigt sich von der App begeistert. Er sagt: "Berufsorientierung wirkt für Jugendliche manchmal etwas verstaubt und ist für Eltern oft auch mühsam. Das muss nicht sein! Unser Angebot macht Spaß, bietet Anregungen und knüpft bewusst an die Gewohnheiten der User in Apps und Social Media an."

Die App ist übrigens ab sofort im Google-Playstore und im Apple-Appstore kostenlos verfügbar.

