Mopedlenker bekommt 27 Strafen in 14 Minuten

Es ist wohl ein neuer Rekord: Ein 16-jähriger Mopedlenker in Freistadt sammelte am 28. April Strafen ein, als hätte er es darauf angelegt. Binnen 14 Minuten gelang es ihm, 27 Mal gegen das Verkehrsgesetz zu verstoßen.

Stopptafel überfahren und gegen Einbahn unterwegs

Er war an jenem Abend den Polizisten aufgefallen, da er ohne Kennzeichen unterwegs war. Als sie versuchten, den Lenker anzuhalten, wendete dieser und düste in Gegenrichtung davon.

Die Polizei fuhr ihm 14 Minuten lang hinterher - aus dem Stadtgebiet ging es dabei in ein Waldstück in Rainbach im Mühlkreis. Laut Beamten beging er in dieser kurzen Zeit 27 Delikte.

Beispielsweise missachtete er eine Stopptafel an einer Kreuzung, fuhr gegen eine Einbahn und beschädigte den Streifenwagen, als er versuchte, sich daran vorbeizudrängen.

Fahrer flüchtete über Fußweg

Damit nicht genug flüchtete er über einen Fußweg in den Stadtpark von Freistadt und entkam. Nach intensiven Ermittlungen konnte der 16-Jährige mittlerweile jedoch ausgeforscht werden. Auch die 15-jährige Mitfahrerin ist nun bekannt.

Der Jugendliche verteidigte sich indem er sagte, dass er geflüchtet sei, weil Moped nicht zugelassen war. Nun wird er wegen 27 Verwaltungsübertretungen, wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt und die Gefährdung der körperlichen Sicherheit angezeigt.

(rfr)