Motorboot am Attersee in Brand geraten

Am frühen Freitagabend geriet ein mit drei Personen besetztes Motorboot auf dem Attersee in Flammen. Die drei Personen konnten von der Wasserrettung in Sicherheit gebracht werden. Ein 38-Jähriger musste allerdings mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Klinikum nach Vöcklabruck gebracht werden.

Umfrage Gehen Sie gerne schwimmen? Ja, sehr gerne sogar.

Naja, es geht so.

Nein, eigentlich überhaupt nicht.

Ich weiß es nicht.

Beim Eintreffen der Feuerwehr stand das Boot bereits in Vollbrand. Es brannte völlig aus und wurde in den Jachthafen Axenau geschleppt. Experten vermuten, dass der Motorraum nach dem Betanken nicht ausreichend belüftet wurde und sich deshalb Gase angestaut haben, die sich in weiterer Folge entzündeten.

Die Bilder des Tages

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(mr)