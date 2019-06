Party am Hafen, Chess und Vintage Flohmarkt

Partyzone, Trendsportarena, Musikfestival und Familienevent.

Von Freitag 7. Juni bis Samstag 8. Juni geht's am Linzer Hafen mit den Bubbledays wieder hoch her.

Bereits zum achten Mal trumpft das Hafenfest mit einem abwechslungsreichen Programm auf:

Es warten Acts wie Gudrun von Laxenburg, Hayiti und der Blonde Engel, jede Menge Wakeboard-Action, eine Paddel- Challenge und Hubschrauber-Flüge. Und all das bei freiem Eintritt.

Einlass: Freitag 14 Uhr, Samstag 12 Uhr

Laut Veranstalter soll es auch heuer wieder von der Haltestelle "Hafen" bis um 2 Uhr früh Sonderfahrten der Linz Linien in die Innenstadt geben.

Info's rund um das Zwei-Tages-Programm gibt's auf bubbledays.at

Musical-Premiere – Chess

Samstag, 8. Juni (19.30 Uhr), feiert das Musical Chess im Linzer Musiktheater Premiere. Musik von Benny Andersson und Björn Ulvaeus, Gesangstexte von Tim Rice und Björn Ulvaeus.

Stückinfo:

In Chess geht es um die Rivalität zwischen dem US-Schachmeister Frederick Tramper und seinem sowjetischen Konkurrenten Anatoly Sergievsky. – Die Zusammenarbeit von Tim Rice mit den beiden „B’s“ aus ABBA hat unter anderem die Hits „One Night in Bangkok“ und „I Know Him So Well“ hervorgebracht – Nach dem umjubelten On The Town wieder ein großes konzertantes Musical mit dem Bruckner Orchester Linz.

Karten zum Stück gibt's >>hier

Vintage Flohmarkt

Stöbern, feilschen und Schätze suchen!

Kuriositäten, Schnäppchen, Sammlerstücke wie Schallplatten, alte Lampen, Comics und Bücher aus den 1920er bis 70er Jahren.

All das gibt's beim Vintage Flohmarkt auf dem Salonschiff Fräulein Florentine beim Urfahrmarkt-Areal.

Wann? Samstag, 8. Juni, 12-16 Uhr





