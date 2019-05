Nach Überfall ging Mann auf der Autobahn herum

Der 33-jähriger ukrainische Staatsangehöriger war am Montagabend gegen 18.45 Uhr auf der Innkreisautobahn A8 Richtung Suben (Bez. Schärding) am Pannenstreifen unterwegs.

Er wurde schließlich von Polizisten der Autobahnpolizeiinspektion Ried im Innkreis aufgegriffen. Das Problem: Er hatte kein Reisedokument bei sich.

Bei der Befragung erzählte er dann eine wilde Geschichte: Er gab an, mit einem rumänischen Lkw-Fahrer von Portugal nach Deutschland unterwegs gewesen zu sein. Der Lkw habe am Sonntag gegen 22 Uhr an einer Tankstelle in Suben gestoppt.

Überfall mit Elektroschocker



Dann sei er ausgestiegen, um eine Zigarette zu rauchen. Dabei soll er von einer unbekannten Person mit einem Elektroschocker geschockt und ausgeraubt worden sein, erzählte der Mann. Der unbekannte Täter habe seinen Pass, Geld und persönliches Gepäck gestohlen.

Was danach passiert ist und was der Mann bis zum Montagabend gemacht hat, konnte bisher nicht in Erfahrung gebracht werden. Der Ukrainer wird nun in Polizeianhaltezentrum in Wels ausführlich befragt.





Die Bilder des Tages



Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(gs)