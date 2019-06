Nach Cabrio-Lenkerin gibt es nun zweites Todesopfer

Jetzt ist es traurige Tatsache. Wie die Polizei am Freitagvormittag Medienberichte bestätigt, forderte der schwere Pkw-Crash vom Mittwoch in Walding - wir berichteten – ein zweites Todesopfer.

Am Donnerstag in den Vormittagsstunden erlag auch jener Lenker (31) im Spital seinen schweren Verletzungen, der Mittwochfrüh bei einem Überholmanöver auf der B131 mit seinem Pkw in den Gegenverkehr gekommen war.

Der 31-jährige Mühlviertler wollte in einer unübersichtlichen Kurve einen Lkw samt Anhänger überholen, krachte so frontal in eine entgegenkommende Cabrio-Lenkerin. Die 45-jährige Mutter hatte keine Chance mehr, verstarb noch an der Unfallstelle.

