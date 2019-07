Nach Prügel-Video: Das sagt die Polizei dazu

Dieses schockierende Video wird derzeit im Netz heiß diskutiert. Zwei Männer traten während einer Festnahme in Wels mehrmals mit den Füßen auf ihr am Boden liegendes Opfer ein. Die beiden Polizisten reagierten aber nicht auf die Schläger (wir berichteten).

Jetzt meldete sich die Polizei zu Wort. "Die beiden Beamten befanden sich in diesem Moment in einer Hochstress-Situation. Es war eine enorme Belastung für sie", so Polizei-Pressesprecher David Furtner zu "Heute".

Polizisten hätten Tritte nicht wahrgenommen



Weiter: Die beiden Polizisten hätten die Tritte nicht wahrgenommen. Furtner: "Es war finster und eine absolute Ausnahmesituation. Kurz zuvor musste ein Schuss abgegeben werden. Absolute Priorität hatte die Versorgung des angeschossenen Verhafteten. In diesem Moment haben die Beamten einen Tunnelblick. Sie haben die Schläge nicht wahr genommen und deshalb auch nicht reagiert."

Der angeschossene 27-Jährige wurde im Welser Spital notoperiert. Gerüchte, wonach er sogar im Koma gelegen habe, konnten von der Polizei nicht bestätigt werden.

Indes konnten die beiden Schläger ausfindig gemacht werden. "Wir haben ihre Namen und auch ihre Adresse. Sie werden wegen Körperverletzung angezeigt", bestätigt Furtner.

Bei den Beschuldigten soll es sich um Mitarbeiter des Bordells, in dem das Tritt-Opfer laut Polizei zuvor randaliert hatte, handeln.

Die beiden Polizisten bekamen erst einmal ein paar Tage frei. Es handelt sich aber nicht um eine Beurlaubung, wie der Pressesprecher betont.

