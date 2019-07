Einsatzkräfte suchten nach betrunkener Frau (18)

Eine großangelegte Suchaktion löste in der Nacht auf Mittwoch eine 18-Jährige aus. Sie traf sich mit ihrem 21-Jährigen Freund in einem Lokal in Pichl bei Wels (Bez. Wels-Land), trank dort offenbar ordentlich einen über den Durst.

Denn gegen zwei Uhr früh, als das Paar nach Hause gehen wollte, war die Frau so sturzbetrunken, dass sie nicht mehr alleine gehen konnte. Ihrem Freund war klar, er brauchte Unterstützung, ließ die 18-Jährige kurz im Lokal zurück um sie danach mit Verstärkung wieder abzuholen.

Als der 21-Jährige seine Freundin nach zehn Minuten wieder abholen wollte, war die aber spurlos verschwunden. Im Lokal war sie nicht mehr, also suchte der Bursch draußen nach ihr. Am Straßenrand, nicht weit entfernt vom Lokal, fand er schließlich ihre Handtasche samt Handy und Geldbörse. Doch es gab keinen Hinweis wo seine Freundin sein könnte.

Feuerwehr suchte nach Frau

In seiner Verzweiflung wählte der 21-Jährige gegen 2.40 Uhr den Notruf der Polizei. Eine erste Suche durch eine Streife blieb ohne Erfolg. "Auf Grund der Schilderungen des 21-Jährigen konnte eine Gefährdung von Leben oder Gesundheit nicht ausgeschlossen werden", teilt die Polizei Mittwochfrüh mit.

Daher wurde auch die Feuerwehr alarmiert. Die Freiwillige Feuerwehren Pichl bei Wels und Geisenheim rückten zur Suche aus und wurden fast zwei Stunden später auch fündig.

Die 18-Jährige wurde stark alkoholisiert und verwirrt bei einer Schule in Pichl gefunden. Ihr geht es gut. Ein Alkotest ergab 1,66 Promille!

(cru)